A könnyeivel küzdött Ronnie O’Sullivan, miután hetedjére is világbajnok lett

Ronnie O’Sullivan beállította a rekordot, miuán Judd Trumpot 18-13-ra verte hétfőn a sznúker-világbajnokság döntőjében.

A szakértők szerint minden idők legjobbjának tartott játékos simán menetelt a döntőbe, amelyben 12-5-ös előnnyel várhatta a hétfői lezárást. Trump az eredmény dacára sem adta könnyen magát, 14-11-re fel is jött, azonban az esti záró szakaszban nem tudta megállítani ellenfelét.

O’Sullivan rekordot jelentő harmincadik alkalommal lépett asztalhoz, nyolcadszor játszhatott döntőt és 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, valamint 2020 után újra világbajnok lett, ezzel utolérte az örökranglista élén a skót Stephen Hendryt.

Hogy mennyire sokat jelentett ez a sznúkerjátékosnak, azt jól mutatja, hogy a döntős ellenfelével hosszasan ölelkezett a finálé végén és a könnyeivel is meg kellett küzdenie.

– mondta a vb-döntő után Ronnie O’Sullivan, aki az elhangzottak felidézésétől is elérzékenyült.

“What he said blew me away.” ❤️

A tearful Ronnie O’Sullivan explains why his hug with Judd Trump was such an emotional moment.#ilovesnooker | @WeAreWST | @ronnieo147 | @judd147t pic.twitter.com/Dml2Kdu7MA

— Eurosport (@eurosport) May 2, 2022