Megvan az új Ole Einar Björndalen, Norvégia még soha nem szerepelt ilyen jól

A sílövő Johannes Thingnes Bö lett a pekingi téli olimpia legeredményesebb sportolója, miután pénteken megnyerte a férfiak 15 kilométeres tömegrajtos versenyét.

A norvég versenyző az első, fekvő lövészetnél egyet hibázott, de a 150 méteres büntetőkör ellenére a mezőny egyik legjobb sífutójaként könnyedén felzárkózott a tízfős élbolyra. A második sorozatnál nem hibázott, így tetemes előnyre tett szert és az is belefért, hogy az első álló lövészetnél egyszer, a másodiknál kétszer is célt tévesztett. Még így is 40 másodperces előnnyel ért célba elsőként.

Ez volt Bö negyedik aranyérme a pekingi olimpián, amivel megismételte honfitársa, a legendás Ole Einar Björndalen páratlan teljesítményét, aki a 2002-es, Salt Lake City-i játékokon szerzett négy aranyérmet.

Bö előzőleg a sprintversenyt nyerte meg, valamint a férfi és a vegyes váltó tagjaként is aranyérmet szerzett. Emellé még befért egy bronz is, amit a 20 kilométeres egyéni versenyben kapott.

Norvégia a 15. aranyérmét nyerte a kínai fővárosban, így minden idők legjobb téli olimpiai szereplését érte el, mert ennyi győzelmet egy ország sem aratott egyetlen téli játékokon sem.