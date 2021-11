Idegesítették LeBront, kidobtak két drukkert a csarnokból

LeBron James a szezon legeredményesebb meccsét szállította Indianában, a 39 pontjának is köszönhetően győzte le a Los Angeles Lakers idegenben, hosszabbítást követően 124-116-ra a Pacerst. Elsősorban azonban mégsem erről írnak a sportoldalak a mérkőzés kapcsán, hanem arról, hogy

kivezettetett két szurkolót a csarnokból.

Már a ráadásban voltak a csapatok, két és fél perc volt hátra, a Lakers pedig 117-114-re vezetett. James, aki egymeccses eltiltásából tért vissza a Detroit elleni balhéját követően, ekkor hevesen mutogatni kezdett két, a pálya szélén ülő drukkerre, akiket aztán felállítottak a helyükről, majd kitessékelték őket. James később elmondta, amikor valakik obszcén dolgokat mutogatnak és ordibálnak, azt már nem lehet tolerálni.

LeBron is not happy with these Pacers fans pic.twitter.com/ymuiIquZi9

— NBA Central (@TheNBACentral) November 25, 2021