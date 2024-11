Nem lehet elégszer visszanézni az ellenfelét átugró amerikaifocistát

Az amerikaifutball követői közül az is megtanulta egy életre a Philadelphia Eagles running backjének, Saquon Barkley-nak a nevét, aki eddig esetleg nem tudta.

A hétvégi, Jacksonville Jaguars elleni mérkőzés második negyedében ugyanis kapott egy labdát, simán lefordult Devin Loydról, majd a második hullámban érkező Jarrian Jonest nemes egyszerűséggel átugrotta. A nagy mutatvány után véget ért a futása, mert a túlerő legyőzte, de az akrobatikus mutatványt tényleg érdemes többször is visszanézni.

