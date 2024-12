A nagy győzelem után élő adásban csinált hóangyalt a csapat edzője és sztárja

A Buffalo Bills 35–10-re verte az NFL legutóbbi játéknapján a tavalyi nagydöntős, idén sérülések által sújtott San Francisco 49erst, és ezzel sorozatban ötödször nyerte meg Amerikai Főcsoport (AFC) Keleti csoportját, vagyis már biztosan ott lesz a rájátszásban.

A havas pályán játszott meccs után a csapat főedzője, Sean McDermott épp a játékosait dicsérte, amikor feltűnt az irányító, Josh Allen, aki odaszólt neki, hogy „Itt az év edzője!”

„Szeretnék látni egy hóangyalt, gyerünk” – válaszolt McDermott, majd Allennel együtt lefeküdtek a hóba, és megcsinálták a hóangyalt, igazolva, hogy Buffalóban tényleg kivételes a csapategység.

When a team wins its fifth straight division title, the head coach and quarterback do snow angels for @notthefakeSVP. pic.twitter.com/1jpWToQWEb

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 2, 2024