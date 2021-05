A Győrt kiejtő csapat egyszer sem vezetett a BL-döntőben

A norvég Vipers Kristiansand szenzációs játékkal 34-28-ra legyőzte a francia Brest Bretagne csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.

Remekül kezdtek a norvégok és az ötödik percben már 5-1-re vezettek, a Győri ETO-t kiejtő franciák 9-9-nél érték utol az északiakat. A Vipers az első félidő folytatásában, majd a második felvonás elején is produkált egy 4-0-s szériát, ezzel 22-15-re vezetett, és előnyét magabiztosan megőrizte a végéig.

A Vipers Kristiansand úgy nyerte meg a BL-döntőt, hogy egyetlen alkalommal sem került hátrányba.

WATCH: They were celebrating before the buzzer went – @VipersKrSand enjoy a well-deserved victory! 🥳#ehffinal4 #showtimefordeloehffinal4 pic.twitter.com/SEIa5WB5YE

