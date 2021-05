Kézilabda Bajnokok Ligája-bronzmeccs: Győri ETO-CSZKA Moszkva

Az elbukott elődöntőben elmondta Görbicz Anita a Sport TV-nek, mit jelent számára a karrierje.

Nagyon szomorú vagyok, hiszen a lehetőség megvolt. Többször is meg tudtuk volna nyerni ezt a mérkőzést, a hatvan perc alatt is, és a hosszabbításban is. Viszont büszke vagyok a csapatra, mert mindenki nagyot küzdött, harcolt. Be akartunk jutni a döntőbe, sajnálom, hogy nem sikerült. Persze szebb lett volna, ha úgy tudom befejezni, hogy felemelem a kupát, de így is büszke vagyok arra, amit elértem