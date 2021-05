Kajak-kenu: Kopasz Bálint figyelmeztető verést kapott

A 24.hu 2019 szeptemberében közölt nagyinterjút Kopasz Bálinttal, aki egy hónappal korábban a szegedi világbajnokságon szerzett aranyérmet a klasszikus K1-1000 méteren. A világbajnoki címével egyszersmind a tokiói olimpia első számú aranyvárományosává előlépő kajakost arról is kérdeztük, lát-e olyan fiatal üstököst, akin már látszik, hogy nagy versenyző lesz, beleszólhat az olimpiai érmek elosztásába.

Jacob Schopf 20 éves, az idei a német válogatót jó idővel nyerte egyesben és nagyon erősnek tűnik. Össze is rakták Max Hoff -fal, akivel kettesben 1000 méteren világbajnokok lettek Szegeden

– válaszolta a győriek akkor még csak 21, ma már 23 éves reménysége.

Az interjú felvétele után Kopasz Bálint elutazott Tokióba, ahol az előolimpián legyőzte a németet. Mindez azért érdekes, mert az olimpia egy évet csúszott, így Schopfnak egy évvel több ideje maradt beleerősödni a nemzetközi mezőnybe. Úgy tűnik, a német nem aludta át a vírushelyzetet, mert a szegedi világkupa szombati döntői alkalmával nagyon simán legyőzte a nála két évvel idősebb Kopaszt. De nem csak őt, hanem a szám két másik specialistáját, világbajnokát, a cseh Josef Dostalt, és a portugál Fernando Pimentát is.

A magyar sport legújabb csillaga igazi megszállott. Minden energiáját az áhított cél, az olimpiai aranyérem megszerzésének szenteli. Tokióban komoly esélyes. Még szabadidejében is sporttudományos könyveket olvas. Nagyinterjú Szeged kajakkirályával.

A 21 éves Schopf ezzel pályafutása első nagy nemzetközi sikerét aratta egyesben. A győriek klasszisa, Kopasz ráaádsul a dobogóról is lemaradt, negyedikként zárt, ami bő két hónappal az olimpia rajtja előtt legalábbis erős figyelmeztetés számára.

Jó formában éreztem magam a bemelegítésnél, egyszerűen azt történt, hogy az ellenfeleim nagyon jól felkészültek. Ennyire erős utazósebességet nem szoktak produkálni a rajttól végig, én pedig nem akartam lemaradni. A végén ugyan indítottam, de a többiek is bírták, egyszerűen ők most jobb formában voltak. Nem vagyok elégedett ezzel a helyezéssel, de most ennyire voltam képes