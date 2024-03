A fideszes Gór Csaba szerint ócska hazugság a felesége, Sebestyén Júlia elleni bántalmazási vád

Ócska hazugság ez az egész, nincs kétségem afelől, hogy megszüntetik a nyomozást

– mondta Gór Csaba fideszes politikus lapunknak a felesége, az Európa-bajnok műkorcsolyázó, Sebestyén Júlia ellen kiskorú veszélyeztetése gyanújával indult eljárásról. Gór a Fidesz II. kerületi önkormányzati frakcióvezetője, egyúttal az egyik budai választókerületi elnöke.

Korábban úgy tűnt, hogy a júniusi 9-ei önkormányzati választásra a Fidesz őt építi fel II. kerületi polgármesterjelöltjének, ám hiába volt a „rangidős” helyi pártpolitikus, nem sokkal azután, hogy kiderült, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) hosszabb huzavona után a gyermekvédelmi hatósághoz fordult, egyúttal rendőrségi bejelentést is tett annak kapcsán, hogy Sebestyént több tanítványa és a szüleik panasszal illették, a kormánypárt másképp döntött. A 24.hu írta meg, hogy az új jelöltet, Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakost először a Fidesz berkeiben mutatták be, majd azt is bejelentették, hogy a sportoló lesz Őrsi Gergely, az újrainduló ellenzéki polgármester kihívója.

A két dolognak nincs köze egymáshoz

– állítja ugyanakkor Gór Csaba, hozzátéve: nem igazak azok a híresztelések, amelyek szerint a felesége edzői tevékenysége okán elindult eljárás miatt döntöttek úgy, hogy a választáson háttérben marad, és Dombi lesz a Fidesz-kampány főszereplője. Kérdésünkre egyúttal visszautasította, hogy a feleségét érintő ügyben „bármilyen nyomásgyakorlás történt volna”, vagyis hogy szerette volna elérni a terhelő vallomások visszavonását.

Azt mondta, már a 2022-es országgyűlési képviselői kampány idején megfogalmazódott benne, hogy „valami más feladatra vágyik”. Két éve Tordai Bencével mérkőzött meg a parlamenti képviselői mandátumért, de 52-41 arányban alulmaradt a Párbeszéd politikusával szemben, és listán sem került be a parlamentbe. Most úgy fogalmaz: 14 év önkormányzati képviselői munka után más közéleti feladatok is foglalkoztatják, és az ügyvédi karrierje építését is folytatni szeretné.

Gór eddig sem hanyagolta el az ügyvédkedést, hiszen a kerületi képviselőséggel párhuzamosan aktív tagja volt a Francsics és Társai Ügyvédi Irodának. A 2022-es kampány idején derült ki, hogy az iroda képviseletében éppen neki jutott kulcsszerep abban, hogy a felülvizsgálat során törvényesnek mondják ki a Tarlós István főpolgármestersége idején levezényelt orosz metrókocsi-beszerzést. Független jogi szakértőként írta alá az erről szóló jelentést, amiért Tordai zugügyvédnek, Putyin-bérencnek és hazaárulónak titulálta őt.

Sebestyén Júlia ügye kapcsán több mint egy éve közöl cikkeket lapunk. A korábbi Európa-bajnok műkorcsolyázót 2022 végén több szülő is levélben panaszolta be szakmai módszerei és emberi magatartása miatt a sportági szakszövetségnél. A szülők rángatásról, erős szorításról, markolásról, karmolásról, egy-egy elcsattant pofonról, megszégyenítő kivételezésről, sértegetésről, betegen versenyeztetésről, megalázásról és elhanyagolásról számoltak be.

Sebestyén tagadta az ellene felhozott, gyermekbántalmazásról szóló vádakat, ugyanakkor tény, hogy az elmúlt években a neve alatt futó egyesületét több versenyző is elhagyta, majd 2023 októberében az FTC nyújtott neki segítő jobbot azzal, hogy 40 év után műkorcsolya-szakosztályt alapított, és megbízta annak vezetésével.

A szövetség az első jelzések után bő fél évvel szánta el magát, és 2023. május 3-án megindította az amúgy ilyen esetekben kötelező kivizsgálást és fegyelmi eljárást. Érdekes szála az ügynek, hogy a MOKSZ egy nappal előtte lecserélte a 2017 óta használt fegyelmi szabályzatát egy újra, melyben az addig hároméves elévülési időt egy évre csökkentette.

A szövetség aztán éppen az új szabályzat alapján bújt ki az egyre kényesebb ügy felelőssége alól, amikor október közepén arra hivatkozva szüntette meg az eljárást Sebestyén ügyében, hogy „a bejelentésekben megjelölt és a szakvéleményben részletezett időpontok kizárják az esetek az Elsőfokú Etikai és Fegyelmi Bizottság általi kivizsgálás lehetőségét a vélt fegyelmi vétségek elévülésére figyelemmel.”

A MOKSZ e felmentő határozata ellenére bejelentést tett a gyermekvédelmi ügyekben illetékességgel rendelkező gyermekvédelmi hatóságnál és a rendőrségnél az ügy kivizsgálása céljából, és mindkét hatóságnak csatolta az ügy teljes iratanyagát. A BRFK arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy a bejelentést feljelentésként kezelte, és 2023. október 31-én ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelyben azóta információnk szerint számos tanút meghallgattak.

A BRFK közlése szerint a nyomozás jelenleg is folyik szakértő bevonásával, gyanúsítotti kihallgatás viszont még nem történt.

Egy, a 24.hu birtokába került dokumentum arról tanúskodik, hogy Kósa Lajossal, a szövetség elnökével szemben kiskorú veszélyeztetésének bűnsegédi bűnrészessége vagy bűnpártolás vétségének megállapítása miatt kérvényeztek nyomozást. A feljelentő azt is kérte, hogy Váradi Orsolyával, a szövetség ügyvezetőjével és Bodó Barbarával, a szövetség etikai és fegyelmi bizottsága elnökével szemben is kezdeményezzen eljárást a nyomozó hatóság, amennyiben a felelősségük megállapítható.