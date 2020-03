Eltörölhetik a wimbledoni tenisztornát a koronavírus miatt

Az egyik leghíresebb Grand Slamnek, a wimbledoni tenisztornának otthont adó All England Club bejelentette, hogy hamarosan megtárgyalják, mi legyen a 2020-as torna sorsa. Az eredetilet június 29-től július 12-ig tartó verseny sorsa a koronavírus miatt változhat meg, a hivatalos bejelentés szerint vagy eltörlik, vagy elhalasztják.

Ebből az is kiderül, a nézők nélkül rendezett torna fel sem merült, de Richard Lewis vezérigazgató szerint az emberek biztonsága az első.

– áll a szerdai bejelentésben.

The AELTC is continuing a detailed evaluation of all scenarios for The Championships 2020, including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19 outbreak.https://t.co/BjlPiyuTtf

