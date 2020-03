Kiengedték a kórházból a brutális ketrecharc vesztesét

Jelentős sérüléseket nem szenvedett, így kiengedték a kórházból Joanna Jedrzeyczket, aki a hétvégén óriási meccset vívott az UFC gáláján, de vereséget szenvedett a kínai Csang Vej Litől. A lengyel ketrecharcos nagyon rosszul festett a meccset követően, a feje szinte eldeformálódott a sok ütés következtében keletkezett vérömlenyektől.

A meccset követően azonnal kórházba vitték, hogy a vizsgálatok kiderítsék, történt-e komolyabb sérülés, szerencsére az orvosok nyugodt szívvel bocsátották útjára.

Joanna Jędrzejczyk was just discharged from the hospital, according to her team. No significant injuries, they said. Here she is leaving moments ago. 📷 @gldlx pic.twitter.com/y58z4EjMx5

— Ariel Helwani (@arielhelwani) March 8, 2020