A Liu testvérek ismét egymás között osztották le az Eb-aranyakat

Ahogy szombaton 500 méteren, úgy vasárnap 1000 méteren is kettős magyar siker született a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: az aranyérem Liu Shaolin Sándoré lett, míg az ezüstöt öccse, Liu Shaoang szerezte meg.

A Ferencváros 24 éves versenyzője pályafutása hatodik Európa-bajnoki címének örülhetett, ezen a távon pedig 2017 után másodjára győzött.

Mögöttük harmadikként a címvédő orosz Szemjon Jelsztratov ért célba.

A 3000 méteres szuperdöntőben a két Liu testvér a váltóra készülve már nem törte össze magát, 7., illetve 8. helyen végeztek, de így is övék lett az első két hely összetettben, Shaoang gyűjtötte be az aranyat, Shaolin Sándor pedig az ezüstöt. Liu Shaoang pályafutása negyedik Európa-bajnoki címét gyűjtötte be – Debrecenben a másodikat -, míg összetettben először zárt az élen.

A magyarok eddig négy arany- és három ezüstérmet gyűjtöttek a Liu fivérek révén.

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt