Óriási baklövéssel indult az új tenisztorna

Kapitális baklövéssel indult a Belgium–Moldova teniszmérkőzés az ATP Kupa C-csoportjában. Az újonnan létrehozott tornán ugyanis tévedésből nem a moldáv, hanem a román himnuszt játszották le a szervezők, amiért később aztán nem győztek elnézét kérni.

– tette közzé az ATP a blama utáni bocsánatkérést.

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to 🇲🇩#TeamMoldova.

January 3, 2020