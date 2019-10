215 kilót fogyott, most lefutott egy maratont

Egészen hihetetlen történetről írt a Detroit Free Press. Vasárnap rendezték az amerikai város újabb maratoniját, amelyen 6:31:14-es idővel ért célba Carlos Orosco.

Óriási tett azok után, hogy 2015-ben még azt mondták neki, három éven belül meg fog halni.

A most 43 éves Orosco akkor 294 kilogrammot nyomott, az orvosa pedig közölte vele, hogy az életével játszik. A férfinak átment az üzenet, letette az alkoholt, a gyorséttermi kajákat és egészséges életmódra váltott, mellette pedig átesett egy műtéten, amikor a gyomra nagy részét eltávolították. Emellett elkezdett edzeni, 2015 óta így 215 kilogrammot fogyott a cikk szerint.

He dropped an amazing 475 pounds, then ran Detroit’s marathon https://t.co/nTLNL8KWHv

— Detroit Free Press (@freep) October 21, 2019