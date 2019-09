Babosék óriási esélyt szalasztottak el a US Openen

Svájci lavina tüntette el a US Open címvédőit

Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa nem jutott be az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az első helyen kiemelt magyar, francia kettős a negyeddöntőben a Viktorija Azarenka, Ashleigh Barty fehérorosz, ausztrál duótól kapott ki.

Az első szett tökéletesen alakult Babosék számára, 2:2 után két brékkel nyeregbe kerültek és 6:2-vel övék lett a játszma.

A második felvonásban már 4:2-re is vezetett az első kiemelt duó, de az ellenfél is brékelni tudott a nyolcadik játékban, majd ezt még egyszer megismételte, és ezzel 7:5-tel egyenlített.

A döntő játszma egyoldalúra sikerült, pedig az első gémben Baboséknak két bréklabdájuk is volt, ám nem tudták ezeket kihasználni. Azarenka és Barty ellenben háromszor is brékelt, és 6:1-gyel masírozott be az elődöntőbe.

eredmények, női páros, negyeddöntő: Viktorija Azarenka, Ashleigh Barty (fehérorosz, ausztrál, 8.) – Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 1.) 2:6, 7:5, 6:1

Kiemelt kép: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP