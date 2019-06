Úgy bedagadt a ketrecharcos szeme, hogy attól féltek, megvakul

Vasárnap hajnalban rendezett 238. UFC gálán Tony Ferguson és Donald Cerrone csapott össze. Az első menetben alaposan egymásnak estek, a második menetben viszont olyan szerencsétlen ütéseket kapott a 36 éves bunyós, hogy orrából patakokban folyt a vér és a jobb szeme ijesztően megdagadt. Orvosi utasításra nem is folytathatta a meccset Cerrone.

Congratulations @TonyFergusonXT ! Meanwhile, @Cowboycerrone , you are one tough S.O.B. pic.twitter.com/Z0VgjkPDjP

A nőknél világbajnoki címmecset rendeztek Valentina Sevcsenko pedig végig uralta a Jessica Eye elleni összecsapást, majd a második menetben pedig meglepte egy rúgással. Sevcsenko mozdulata ugyanis az addigiakkal ellentétben nem testre, hanem fejre érkezett, az amerikai bunyós pedig rongybabaként zuhant a földre eszméletét veszítve.

Valentina Shevchenko kicked Jessica Eye so hard to the head. Fear soon ran through everyone watching #UFC238. Listen for the moment when her shin make contact with her head.. Devastating. pic.twitter.com/iEwnQyUV8z

— KevinNoel (@KevinNoel) 2019. június 9.