Nem lesz Federer-Djokovic döntő a világbajnokságon

Elsőként Alexander Zverev jutott be a döntőbe a férfi teniszezők ATP-világbajnokságán, miután a szombati első elődöntőben legyőzte a volt világelső Roger Federert.

Az első szettben egészen az utolsó adogatójátékig mindkét játékos magabiztosan hozta saját szerváját, ekkor a húszszoros Grand Slam-tornagyőztes svájci volt az, aki hibái miatt elveszítette azt. A második játszmában Federer hamar brékelőnybe került, ám azonnal el is bukta azt, így végül rövidítés döntött: ebben a svájci klasszis 4-3-ra vezetett, amikor egy, a labdameneten belüli számára kedvező helyzetnél az egyik labdaszedő kezéből kiesett a játékszer, így újrajátszották a pontot.

Ezt követően Zverev szervált egy ászt, majd Federer rontásának köszönhetően két mérkőzéslabdához jutott, a másodikat kihasználva biztosította helyét pályafutása első vb-döntőjében. Az eset után a német játékos már a helyszínen bocsánatot kért, amiért hevesen reklamált az esetnél, a riporter pedig hiába védte a szabályokra hivatkozva, a közönség kifütyülte Zverevet.

Drama, drama everywhere 😳

An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev…#NittoATPFinals pic.twitter.com/CzZqTIjszT

— Tennis TV (@TennisTV) 2018. november 17.