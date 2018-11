Pár év múlva négy Federert is láthatunk akár a pályán

Az éppen a szokásos év végi világbajnokságon játszó 20-szoros Grand Slam-győztes Roger Federer megerősítette, hogy a gyermekei elkezdtek teniszezni. A négyéves ikerpár, Leo és Lenny Federer mellett nővéreik, az ugyancsak iker Charlene és Myla is ütöget már pár éve.

A srácokkal ütögetünk már egy ideje, néha még a háló felett is el tudnak ütni. A lányok is be szoktak szállni, aminek nagyon örülönk, mert az ismerőseink gyerekei is teniszeznek, és nagy kár lenne, ha pont az én kölykeim maradnának ki