Kézi BL: óriási fordítással nyert a Szeged

A házigazda MOL-Pick Szeged két góllal legyőzte az előző idényben ezüstérmes francia HBC Nantes csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A Nantes kezdett jobban, de a hazaiak is hamar összeszedték magukat. Ennek ellenére a magyar csapat nem tudott hatékonyan védekezni az ellenfél beállóival szemben, a túloldalon pedig Arnaud Siffert kapus büntetőket és ziccereket is védett. Az első félidő hajrájában is leginkább a vendégek akarata érvényesült, de Mario Sostaric utolsó másodperces, üres kapus találatának köszönhetően a Szeged csupán egygólos hátrányban volt a szünetben (11-12).

Fordulás után három perc alatt 4-1-es szériát produkált a Nantes, szigorú védekezésre és a lendületes ellenakciókra épült a franciák taktikája. A szegediek a 43. percben végre magukra találtak, és Bodó Richárd és Joao Canellas vezérletével felzárkóztak, majd Faluvégi első találata után Bodó duplájával egyenlítettek (28-28). Két és fél perccel a vége előtt a Szeged újra vezetett – 8-7 után ismét -, és Marin Sego kapus bravúrjainak köszönhetően végül a négy kihagyott büntető ellenére sikerült megnyernie a meccset.

Azért is bravúr ez a javából, mert négygólos hátrányban is volt már a magyar csapat a mérkőzésen, mégis sikerült behúzni a csoportmeccset a tavalyi BL-döntős ellen.

Végeredmény – Kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 2. mérkőzés MOL-Pick Szeged – HBC Nantes (francia) 30-28 (11-12)

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI