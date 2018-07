Kemény Dénes odaszúrt a válogatottságot szüneteltető klasszisoknak

A magyar vízilabda-válogatottak csalódottan hagyták el Barcelonát. Mint ismert, a női csapat bejutott a négy közé, de aztán két vereséggel fejezte be a tornát és a negyedik lett. A férfiválogatott története második legrosszabb Eb-jén van túl, nyolcadikak lettek Vámos Mártonék.

Dr. Kemény Dénes, a vízilabda-szövetség szeptemberig regnáló elnöke is értékelte az Európa-bajnokságot, a waterpolo.hu-nak azt mondta, hogy a lányok négy közé jutása feltétlen a dicsérhető kategória.

Tudvalévő, hogy a tavalyi, az elveszített negyeddöntő miatt nem jól sikerült világbajnokság után többen visszavonultak, gyermeket szültek, így új csapat építését kezdte meg Bíró Attila. Munkájának látszik az eredménye, hiszen a csapat továbbra is ott van a világ élmezőnyében

– mondta Kemény, aki szerint érthető, ha csalódottak a játékosok, hogy nem nyertek érmet, de ha így folytatják, akkor a helyzet változni fog.

Ezt követően a férficsapatra terelődött a szó, a korábban szövetségi kapitányként három olimpiai bajnoki címet, egy vébét és két Eb-t is nyerő Kemény szerint a vb óta eltelt időszak inkább a csapatkeresésről szólt, most jöhet majd az építkezés.

Ahogy mondani szokták, az eredményjelző nem hazudik… Most ez a realitás. Tisztességgel el kell viselni, és levonni azokat a tanulságokat, amik az előrelépéshez szükségesek.

Olyan klasszisok mondták le ideiglenesen a válogatottságot, mint Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert és Varga Dénes. Kemény szerint érezhető volt a hiányuk, már csak azért is, mert a jelenlétükkel a többiek is többet tudtak volna kihozni magukból. Oda is bökött a játékosoknak:

Ugyan nyilván indokoltan kérték a pihenőt a hiányzók, ugyanakkor néztem a szerb-horvát mérkőzést, amelyen jelentős éremgyűjteménnyel bíró játékosok nem szabadságon voltak, hanem küzdöttek az országukért. Szeretném, ha nem lenne divat ebből, hiszen profi vízilabdázónak mégiscsak a legfontosabb az országát képviselnie.

Kemény Dénes bizakodó és szerinte most az a legfontosabb, hogy tiszta fejjel kell gondolkodni.

Azt gondolom, most higgadtságra van szükség, aggódni pedig szerintem akkor kell, ha egy év múlva, a világbajnokságon is hasonló meccseket látnánk. De őszintén hiszem, ha komplett lesz a válogatott, mindez szóba sem jöhet.

