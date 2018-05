„Shane Tusupnak magatartásproblémái vannak, ezek bírósági ügyekhez is vezettek”

Az M4 Sportnak adott interjút a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka korábbi edzője, Dave Salo. A közös munka a balul sikerült londoni olimpia után ért véget, ismert, Salo után a klasszis úszó edző-férje, Shane Tusup vette át a szakmai munka irányítását.

Salo most kamerák előtt beszélt egykori tanítványáról és kollégájának személyiségéről, módszereiről: mit mondjuk, nem volt benne köszönet.

Hosszúról elmondta, még mindig az a kedves lány, akit anno megismert, viszont csak akkor lehet vele beszélni, ha a párja nincs ott, ugyanis Tusup nem enged senkit a közelébe.

Amikor nemzetközi versenyeken találkozunk és egyedül van, akkor tudunk váltani pár szót, egyébként a férje nem igazán engedi beszélni bárkivel, legalábbis én így tapasztaltam

– mondta Salo, aki hozzátette, továbbra is nagyon szereti egykori úszóját.

Ha valaki nem tudta volna, Dave Salo Shane Tusupot is edzette, a kettejük közti kapcsolatról nem sokat árult el a szakember, de azért megosztott néhány igen érdekes gondolatot.

Nincs sok mondanivalóm van Shane-ről. Nálam úszott, voltak dolgai, amelyek szerintem nem tettek jót neki és nem tettek jót Katinkának sem. Ki is rúgtam a csapatból, legalább egyszer. (…) De adtam neki egy második esélyt.

Hogy milyen dolgai voltak a fiatal edző-férjnek? Salo szerint a magatartásával adódtak gondok.

Önök is láthatták Magyarországon, hogy vannak magatartásproblémái, ezek bírósági ügyekhez is vezettek. Azt hiszem, ezek nem új keletűek. Én kicsit mindig aggódtam is, hogy Katinka ebben a közegben van. (…) Pár évvel ezelőtt Katinka nem előzte meg Katie Ledeckyt a 400 gyors előfutamában. Elég szigorúan leteremtette Katinkát, ez azért elég zavaró volt és hangos, ráadásul nyilvánosan zajlott. Mindannyian láttuk

– idézte fel a történteket az amerikai szakember.

Bárhogy is, a Hosszú Katinka-Shane Tusup kettős három olimpiai aranyat, megannyi világkupa-győzelmet és világbajnoki címet ünnepelhetett együtt. Ezt Salo is elismeri, ám azért óva int attól, hogy egy edzőt egyetlen, amúgy nagyon is sikeres úszójáról ítéljük meg.

Nála úszik a világ legjobb úszója. (…) Azt gondolom, hogy az edzőség ott kezdődik, hogy több sportolót egyénileg sikerre vezetünk. Óvatosan neveznék valakit nagy edzőnek, csak mert történetesen van egy nagy úszója. Ezek a nagy úszók mindaddig nagyok lesznek, ameddig élvezik a sportot. Bármit is tett hozzá Katinka teljesítményéhez, megemelem a kalapom, de megint csak azt mondom, a döntéseket Katinkának kell meghoznia, hogy a legtöbbet kihozza magából

– zárta gondolatait Salo.

Az exkluzív interjút itt tudja megtekinteni.