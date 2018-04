Látványosan ütötte ki ellenfelét a magyar MMA-s

Hazai közönség előtt mutatott parádés teljesítményt Borics Ádám. A világ második számú MMA-szervezete, a Bellator budapesti gáláján gyakorlatilag nem tudhatta a magyar harcos, ki vár rá: a megsérülő James Gallagher helyettese, Manuel Gaxhja is lemondta a ugyanis a meccset. A “beugró beugrója” az orosz Teodor Nikolov lett pehelysúlyban, akinek egyébként igen erős 11-1-s mérlege volt a bunyó előtt.

Borics ennek megfelelően dominált a meccsen, főleg a magyar MMA-s indított támadásokat, ráadásul nem engedte, hogy az orosz földre vigye. Az első menetben egy jól irányzott térdrúgással éppen Borics tudta ellenfelét padlóznia, Nikolov ezt még bírta, de a második után már nem kelt fel az orosz.

Ádám Borics absolutely outclassed Teodor Nikolov on the feet, capping off his performance with this spectacular flying knee. I would love to see him and Gallagher get rebooked. #Bellator196 pic.twitter.com/7qATsdoTDc

— Kyle Johnson (@KidNobuhiko) 2018. április 7.