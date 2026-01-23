anna netrebkovlagyimir putyinmagyar állami operaházoperaház
Kultúra

A világ egyik legjobb szopránja, a Putyint támogató Anna Netrebko is fellép idén az Operaházban

Heinz-Peter Bader / Getty Images
admin Vincze Miklós
2026. 01. 23. 13:05
Heinz-Peter Bader / Getty Images
Ez lesz az első alkalom, hogy teljes értékű színpadi rendezésben állhat színpadra Magyarországon.

Anna Netrebko szopránénekesnő Lady Macbeth szerepét alakítja június 6-án és 8-án a Magyar Állami Operaházban – írja a dalszínház MTI-hez eljuttatott közleménye.

A szövegből kiderül: ez lesz az első alkalom, mikor az orosz Netrebko teljes értékű színpadi rendezésben állhat színpadra Magyarországon.

A további főszerepeket Kálmándy Mihály, Brickner Szabolcs és Köpeczi Sándor énekli, a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát pedig Rajna Martin első karmester dirigálja majd.

Az előadás jegyeit az Operaház 2026. február 4-én 10 órától értékesíti, míg az elővásárlás egy nappal korábban, február 3-án, 10 órakor indul.

Anna Netrebko immár több mint két évtizede számít a nemzetközi operaélet meghatározó primadonnájának. Verdi operájának fajsúlyos szerepében először 2014-ben, a New York-i Metropolitan Operában aratott nagy sikert, legutóbb pedig 2023-ban a milánói Scalában lépett színpadra Lady Macbeth megformálójaként – írja a közlemény, amely arról nem nem tesz említést, hogy az énekesnő a közel négy éve folyó ukrán–orosz háború ellenére továbbra is Vlagyimir Putyin nyilvános támogatója.

A művésznőnek az elmúlt években épp ezért számos előadása maradt el, egy sor teátrum, illetve koncerthelyszín pedig a közfelháborodások, valamint petíciók miatt arra kényszerült, hogy visszamondja a neki küldött meghívást.

Így történt ez például Prágában, sőt 2022 tavaszán egy időre a New York-i Metropolitan Operából, a milánói Scalából, valamint a Berlini Állami Operaházból is kitiltották.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lázár János arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, Magyar Péter szerint ezzel túlment minden határon
Önkéntes tartalékosnak tilos politizálni szolgálatban
Varga Ádám és menyasszonya felbontották jegyességüket
Kvíz: Mindent tudsz Al Bundyról és az Egy rém rendes családról?
Orbán Viktor megidézte a rezsidémont – Simor András a Bázishatásban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik