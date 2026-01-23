Anna Netrebko szopránénekesnő Lady Macbeth szerepét alakítja június 6-án és 8-án a Magyar Állami Operaházban – írja a dalszínház MTI-hez eljuttatott közleménye.

A szövegből kiderül: ez lesz az első alkalom, mikor az orosz Netrebko teljes értékű színpadi rendezésben állhat színpadra Magyarországon.

A további főszerepeket Kálmándy Mihály, Brickner Szabolcs és Köpeczi Sándor énekli, a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát pedig Rajna Martin első karmester dirigálja majd.

Az előadás jegyeit az Operaház 2026. február 4-én 10 órától értékesíti, míg az elővásárlás egy nappal korábban, február 3-án, 10 órakor indul.

Anna Netrebko immár több mint két évtizede számít a nemzetközi operaélet meghatározó primadonnájának. Verdi operájának fajsúlyos szerepében először 2014-ben, a New York-i Metropolitan Operában aratott nagy sikert, legutóbb pedig 2023-ban a milánói Scalában lépett színpadra Lady Macbeth megformálójaként – írja a közlemény, amely arról nem nem tesz említést, hogy az énekesnő a közel négy éve folyó ukrán–orosz háború ellenére továbbra is Vlagyimir Putyin nyilvános támogatója.

A művésznőnek az elmúlt években épp ezért számos előadása maradt el, egy sor teátrum, illetve koncerthelyszín pedig a közfelháborodások, valamint petíciók miatt arra kényszerült, hogy visszamondja a neki küldött meghívást.

Így történt ez például Prágában, sőt 2022 tavaszán egy időre a New York-i Metropolitan Operából, a milánói Scalából, valamint a Berlini Állami Operaházból is kitiltották.