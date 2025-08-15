Petícióban tiltakoznak a Putyin-támogató orosz operaénekesnő fellépése ellen az Egyesült Királyságban

Többen is aláírták a petíciót, amiben arra kérik a Királyi Balett és Opera (RBO) társulatát, vonják vissza az orosz operaénekesnő, Anna Netrebko meghívását a londoni évadra – írja a The Guardian. A kezdeményezést támogatók szerint a művésznő már hosszú ideje a putyini propaganda hűséges kiszolgálója, aki nem mellesleg korábban támogatását fejezte ki az Ukrajnában élő orosz szeparatisták iránt is. Nem segít a művésznő helyzetén az a fotó sem, ahol Új-Oroszország zászlajával pózol, ami a szeparatisták egyik fő jelképe.

Az aláírók közt fellelhető több, mint ötven ukrán művész, valamint számos brit képviselő is. Úgy érzik, a Királyi Balett a történelem rossz oldalára állt Netrebko meghívásával, ezt pedig elfogadhatatlannak tartják, pláne annak fényében, hogy Oroszország nemrégiben békés ukrán városokra és civilekre összpontosítva indított dróntámadásokat.

Az Opera meghatározó döntés előtt áll. Választaniuk kell a státusz vagy a felelősség, a profit és az értékek, valamint a hallgatás és a lelkiismeret közt. Arra biztatjuk önöket, hogy ezúttal is maradjanak a művészet – és a történelem – etikus oldalán

– írják a petíció támogatói az Operának címzett levelükben.

Mind a Királyi Operaház, mint Netrebko visszautasította, hogy hivatalosan kommentálja az operaénekesnő meghívása körüli botrányt. Az RBO vezérigazgatója, Alex Beard azonban megszólalt az ügyben: a bonyolult geopolitikai helyzettel indokolta a döntést. A Munkáspárt képviselője, Alex Sobel mélységesen aggasztónak tartja a vezérigazgató magyarázatát.

Ezt nem lehet a bonyolult geopolitikával megindokolni. Nincs ebben semmi bonyolult. Nem kell az orosz rezsim támogatóit meghívni. Ukrajna mindannyiunk szabadságáért harcol, ez a döntés pedig felháborítóan sértő rájuk nézve

– mondta Sobel.

Úgy tűnik, az RBO mostanság gyakran keveredik politikailag vitás helyzetek középpontjába. Ebben a hónapban például kénytelen volt visszavonni a Tosca Tel Avivba tervezett előadását, miután közel kétszáz társulati tag kritizálta nyilvánosan az intézmény álláspontját Gázát illetően. Ezt megelőzte, hogy júliusban az egyik művésztől lefoglaltak egy palesztin zászlót, amit a A trubadúr előadásának végén, meghajláskor tartott fel maga elé. Be is járta az internetet akkor az esetről készült videó, amin az egyik stábtag megpróbálja kirángatni a zászlót a művész kezéből, ám sikertelenül.