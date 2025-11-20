A Hétköznapi Csalódások megkereste Trombitás Kristófot, hogy lenne-e a trombitásuk, már választ is kaptak

Trombitást csinált volna Trombitás Kristófból a Hétköznapi Csalódások zenekar, az influenszer azonban visszautasította az ajánlatot.

A zenekar tegnap tette közzé, hogy trombitásuk, Bruszel Balázs balesetet szenvedett, emiatt nélkülözniük kell a zenészt egy ideig. A poszt alatti kommentekben többen a Megafon kötelékébe tartozó Trombitás Kristófot ajánlották a posztra, a zenekar pedig meg is kereste az influenszert. Ahogy írták: „főleg az ilyen, és ehhez hasonló számok előadásában várjuk szíves segítségét: Viktor, Mocskos Fidesz, Abszurdisztán, Zászló, zászló, szív, Táncolj, stb.”

Trombitás válaszolt is, udvariasan megköszönve utasította vissza az ajánlatot.

Fiatalkoromban gyakran kerültek elő a zenéik, és politikai nézetektől függetlenül örülök, hogy önök is nevet szereztek Pécsnek ebben a szcénában. Sajnos nem tudok hangszeren játszani, de trombitásuknak mielőbbi felgyógyulást és további sikeres pályafutást!

– írta válaszában Trombitás.