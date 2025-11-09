Tömeghisztéria alakult ki Amerikában a Starbucks új bögréje miatt

Néhányan már hajnalok hajnalán a Starbucks kávéházlánc amerikai üzletei előtt toporogtak – akár órákon át –, hogy elsőként markolhassák fel a polcokról a Starbucks kávéházlánc új, limitált számban elérhető szívószálas bögréjét. Volt, ahol Bearista névre keresztelt terméket már a nyitás utáni pár percben elkapkodták a türelmetlen vásárlók, máshol pedig tettlegességig is fajult a fogyasztói őrület – írja a CBC. Az egyik houston-i üzlethez rendőrt is kellett hívni, hogy leállítsák a kialakult dulakodást.

A felháborodott fogyasztók, akik lemaradtak a mackó alakú bögréről, panaszleveleket írtak a Starbucksnak, amiért nem készültek fel jobban a vásárlói rohamra. A kávéházlánc reakciójában közölte, még soha egy termékükből sem gyártottak ekkora készletet, mint a Bearistából, azonban ez is kevésnek bizonyult. Vannak, akik az elsöprő érdeklődést meglovagolva már most sokszoros áron, néhol akár 500 dollárért hirdetik az eBay-en a darabonként 30 dollárért árusított limitált bögréket.

Teljességgel megértjük, hogy a vásárlóink izgatottan várták a Bearista bögréket, és elnézést kérünk a nekik okozott csalódásért

– írta egy nyilatkozatban a cég egyik meg nem nevezett szóvivője.

What is so special about this Starbucks bear cup? It literally looks like something you’d find at a dollar store. Y’all basically just paid $30 for the logo; y’all are INSANE. pic.twitter.com/5b5A7Al7Hm — 🇲🇽👑 (@ruebsz) November 6, 2025

Mi olyan nagy szám ebben a mackós bögrében? Úgy néz ki, mint amit fillérekért megkapsz bármelyik diszkontban. Gyakorlatilag kifizettetek 30 dollárt egy logóért, nem vagytok normálisak

– véleményezte a helyzetet egy X-felhasználó.