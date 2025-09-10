Megjött a Szenvedélyes nők második előzetese

Megjelent Herendi Gábor legújabb romantikus vígjátékának, a Szenvedélyes nők második előzetese. Az első betekintést június végén kaphattuk meg a produkcióba, ami november 27-én kerül majd a mozikba.

A negyvenes Lilla párterapeutaként dolgozik és egész életét a családjának szentelte, így hidegzuhanyként éri, mikor a férje elhagyja egy fiatal műkörmösért. Lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma elhatározzák, kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Lilla évtizedek óta nem volt szingli, így kezdetben ellenáll, titokban pedig még mindig férje visszatérésében reménykedik. Ezért Vilma cselhez folyamodik és elhívja lányát és unokáját a vidéki nyaralójukba, ahol bemutat neki egy sármos újságírót, aki Vilma önéletrajzi könyvét írja. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsófi barátja is próbálja összehozni Lillát egy kollégájával, ami még jobban összekuszálja az eseményeket.

A főszerepben a Kossuth- és Jászai-díjas Básti Julit, a Jászai-díjas Balsai Mónit és Varga-Járó Sárát láthatjuk. A filmben szerepel továbbá Lengyel Benjámin, Lengyel Tamás, Bányai Kelemen Barna, Scherer Péter. Mellettük láthatjuk még Fodor Annamáriát, Mészáros Mátét, Mentes Júliát és Frenreisz Károlyt.

A Szenvedélyes nők független filmként készül a Vertigo Média gyártásában, producerei Kárpáti György és Berta Balázs. A vígjáték forgatókönyvét a valaha volt egyik legsikeresebb cseh vígjáték alapján Divinyi Réka írta, operatőre Szatmári Péter, zeneszerzője Hrutka Róbert. A film médiapartnere a TV2.