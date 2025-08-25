Meghalt Kalmár Tibor Jászai Mari-díjas rendező, „a szórakoztatás nagymestere” – adta hírül a Rádió Bézs egy Facebook-bejegyzésben.

Meghalt Kalmár Tibor, akiről mindenki azt hitte, hogy 120 évig él majd, aki több mint száznyolcvan egész estés tévéműsort rendezett, aki legnagyobbakkal dolgozott. Korai volt

– áll a posztban.

Kalmár 1948-ban epizódszerepet kapott a Valahol Európában című filmben, 1950 és 1954 között pedig a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendező szakán tanult. 1954-től 1960-ig az Állami Déryné Színház színésze és rendezője, 1960-tól pedig a Vidám Színpad rendezője volt. 1995 és 1999 között a Pesti Vicc főszerkesztői pozícióját töltötte be.