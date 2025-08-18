andrew tatemetatiktok
Andrew Tate beperelte a Metát és a TikTokot, hajlandó a teljes vagyonát feltenni a harcra

Daniel MIHAILESCU / AFP
24.hu
2025. 08. 18. 15:43
Daniel MIHAILESCU / AFP

A nőgyűlölő posztjaival hírnevet szerzett, emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal és bűnszervezet működtetésével gyanúsított Andrew Tate beperelte a Metát és a TikTokot, fejenként 50 millió dollárt követel a cégektől – írja a Deadline.

A korábbi kick-boxoló azzal vádolja a közösségimédia-óriásokat, hogy politikai alapon hallgattatták el őt és testvérét, Tristan Tate-et, ami által üzleti lehetőségeiktől fosztották meg őket, mindemellett súlyos érzelmi károkat is okoztak nekik.

A Tate-testvérek augusztus 13-án, Los Angeles-ben benyújtott keresete szerint a „két nemzetközileg ismert vállalkozót, kommentátort és médiaszereplőt” a TikTok egy „összehangolt kampány” részeként távolította el a felületéről, amelynek célja „két sokat kritizált, de törvénytisztelő férfi hírnevét és megélhetését tönkretenni”. Ugyanezzel a szöveggel indítottak pert a Meta ellen is, egyelőre azonban egyik cég sem reagált a lap megkeresésére.

Tate, akit Elon Musk 2022-ben visszaengedett az X-re, közben bejelentette, hogy 400 millió dollárt különített el a „Big Tech” elleni harcra, amit kiterjesztene „minden hazug nőre, a BBC-re, az összes mainstream médiára Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, valamint minden X-fiókra, amely rágalmazta őt”. Saját elmondása szerint nemcsak maga miatt harcol, hanem minden olyan embertársáért, akit „megrágalmaztak, elhallgattattak, eltöröltek”, különösen azokért a férfiakért, „akiknek hazug nők tönkretették az életét és elvették tőlük a gyerekeiket”.

Ez a jó és a rossz harca, és hajlandó vagyok elveszíteni a teljes vagyonomat ebben a küzdelemben

– tette hozzá Andrew Tate.

