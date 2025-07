Új gazdát keres Darth Vader fénykardja: Egymilliárdot érhet, pedig nem is működik

Magángyűjteményből magángyűjteménybe vándorolhat A Birodalom visszavág és a Jedi visszatér egyik legfontosabb filmes kelléke, Darth Vader fénykardja – írja a Fortune a Propstore aukciósház közlése alapján.

A Luke Skywalkerrel való harcot is túlélő tárgy a szakértők szerint akár 3 millió dollárt, azaz mai árfolyamon akár 1,05 milliárd forintot is érhet, az ár két céltudatos gyűjtő vetélkedésével azonban még ennél is magasabbra kúszhat.

A főként sajtófotósok által használt Graflex fényképezőgépek egy negyvenes évekbeli példányának vakujából készült fénykard az egyetlen, ami valaha aukción tűnt fel, és biztosan szerepet kapott az eredeti trilógiában.

Nem kizárt, hogy a tárgy aukciós rekordot állít majd fel a Csillagok háborúja-univerzum piacán, ehhez azonban arra van szükség, hogy többet kínáljanak érte annál az X-szárnyúnál, ami 2023-ban kerek 3 millió dollárért kelt el.