54 évesen meghalt Nicky Katt, a Sin City és A sötét lovag színésze

Áptilis 8-án – 54 éves korában – meghalt Nicky Katt, akit számos népszerű filmben és tévésorozatban láthatott a közönség. Katt egészen fiatalon, gyerekszínészként került be a filmiparba, többek között feltűnt a Szörnyecskékben is. A 90-es években szerepet kapott Richard Linklater generációs kultfilmjében, a Tökéletlen időkben (Dazed and Confused), egy agresszív keménylegényt játszott, aki először megfenyegeti, majd meg is veri az egyik gimis főszereplőt. Később is előszeretettel osztottak rá rosszfiú szerepeket, de egy 2008-as interjúban azt nyilatkozta, nincs benne elégedetlenség ezzel kapcsolatban:

Tudod, mindenki azt mondja, hogy a rosszfiúkat a legszórakoztatóbb játszani, és volt is olyan időszakom, amikor szinte csak ilyen szerepeket akartak rám osztani – főleg a Tökéletlen idők után. De igazán szerencsés vagyok, mert nagyon különböző karaktereket játszhattam el

– mondta, hozzátéve:

Valahogy hírhedt vagyok arról, hogy sok humort viszek a szerepeimbe – de nem olyan jelenettolvaj módon – főleg, ha valami igazán nehéz témáról van szó, akkor én jelentem az oxigént a fulladozó embernek.

Linlaterrel is többször dolgozott még együtt (például a Rocksuliban, a Naplopókban vagy Az élet nyomában című kísérleti animációs filmben), de Christopher Nolan (Álmatlanság, A sötét lovag) és Robert Rodriguez (Sin City,Terrorbolygó) is rendszeresen osztott rá karakterszerepeket, de nagyobb szerepet kapott a Brókerarcokban is. Emellett játszott számos tévésorozatban: volt rövid jelenése a Jóbarátokban, szerepelt a Monk – Flúgos nyomozóban, az amerikai közönség számára pedig minden bizonnyal a Boston Globe című sorozat tette, amelyben ő alakította az egyik főszereplőt, egy – bajkeverő diákokkal is bánni tudó – középiskolai földrajztanárt.