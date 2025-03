Lovas Rozi Bódis Krisztának ajánlotta a SzuperWMN-díját

Nyolcadik alkalommal adták át a SzuperWMN-díjakat a WMN magazin szerkesztőségének jelölései és az olvasók szavazatai alapján. A Közéleti kategóriában győztes Lovas Rozi a saját díját Bódis Krisztának ajánlotta fel. A színésznőt a független színjátszásért végzett munkájáért és a fontos társadalmi ügyek színpadra állításáért díjazták, ő pedig a díját a kormányoldal által az utóbbi hetekben keményen támadott Bódis Kriszta dokumentumfilmesnek és civil aktivistának, a Van Helyed Alapítvány életre hívójának ajánlotta fel a következő a szavakkal:

Ezt a díjat szeretném most Bódis Krisztának ajánlani, aki egy igazi példakép, aki a legelesettebbekért küzd és dolgozik nap mint nap, akinek a munkásságát és érdemeit a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy bárki vitatni tudná, most mégis a legcinikusabb, leggonoszabb és igazságtalanabb módon támadják emberségében, nőiségében, létezésében. Ez így nincs rendben. Hajrá, Kriszta, ezt most neked ajánlom.