Öngyilkos lett Pamela Bach, David Hasselhoff volt felesége

62 éves korában elhunyt Pamela Bach-Hasselhoff, a Baywatch egykori színésznője, David Hasselhoff volt felesége. Bachot március 5-én találták meg hollywoodi otthonában, a Los Angeles-i halottkémi hivatal szerint öngyilkos lett – írja a BBC.

Hasselhoffal a Knight Rider című tévésorozat forgatásán találkozott, a két színész 1989-ben házasodott össze. 2006-os válásuk előtt együtt játszottak a Baywatch című sorozatban. A házasságból két lányuk született, Taylor és Hayley.

Családunkat mélyen elszomorítja Pamela Hasselhoff nemrég bekövetkezett halála

– nyilatkozta Hasselhoff egy közleményben, hozzátéve: „hálásak vagyunk a felénk áradó szeretetért és támogatásért ebben a nehéz időszakban, de kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, miközben gyászolunk, és próbáljuk átvészelni ezt a kihívásokkal teli időszakot”.

Az oklahomai Tulsában született Bach az 1970-es években kezdett el színészkedni. Szerepelt többek között a Nyughatatlan fiatalok (The Young and the Restless) című szappanoperában, a Cheersben, a The Fall Guy-ban, a T.J. Hookerben, a Superboyban és a Viperben.

Bach a lap szerint utolsó, szilveszterkor közzétett Instagram-posztjában még arról írt, hogy izgatottan várja 2025-öt.