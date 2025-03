Nem számít felmondási hullámnak az, hogy harmincan távoznak, véli a Kolibri Színház új igazgatója

Az új igazgató úgy véli, nincs válsághelyzet a Kolibri Színházban annak ellenére, hogy nagyjából harmincan mondtak fel az intézményben a kinevezése miatt.

Nem gondolom, hogy ez egy felmondási hullám, ez természetes velejárója annak, ha egy új igazgató érkezik a színházhoz. Lesznek olyanok, aki szeretnének vele dolgozni, és lesznek olyanok, aki nem szeretnének

– nyilatkozta az RTL Híradónak Zalán János.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a színház élén több évtized után történt váltás, amikor az intézményt 1992-ben megalapító és azóta vezető Novák János úgy döntött, nem indul újra a pályázaton. Pályázott viszont Vidovszky György, akit a társulat nagy többsége is támogatott. Pályázott mellette Zalán János is, aki vitatható módon távozott a Pesti Magyar Színháztól, miután belső vizsgálat indult többek közt költségvetési csalás miatt. Annak ellenére, hogy Zalánra csak egy szavazat érkezett, Hankó Balázs kulturális miniszter őt bízta meg vezetőként. Ezt próbálták enyhíteni azzal, hogy Novákot szakmai konzulensként megtartják, ám ez sem volt elég.

Tiltakozásul sorra kezdtek felmondani a színház dolgozói, köztük a három legtöbbet foglalkoztatott művész, Nyirkó Krisztina, Nizsai Dániel és Krausz Gábor, mellettük a színház főrendezője, Vidovszky György és látványtervezője, Orosz Klaudia, illetve a Gyevi-Bíró Eszter vezette teljes színházi nevelési csapat, a kellékes, a művészeti titkár és két ügyelő is felmondott. A dolgozók április 30-ig vannak a színháznál, utána annak működése kérdéses.

A döntés ellen nemcsak a színház dolgozói, hanem a Magyar Színházi Társaság, majd közös nyilatkozatban a Szabad Tér Színház, a Trafó, az Örkény Színház, a Radnóti Színház és a Katona József Színház igazgatója is tiltakozott, mellettük olyan színészek, mint Udvaros Dorottya, Pogány Judit és Szabó Győző.