Visszatért a Breaking Bad rákos kémiatanára, és kiakadt a sok szemét miatt

Tizenegy évvel azután, hogy véget ért a kultikus sorozat, Bryan Cranston újra eljátszotta a Breaking Bad főhőse, Walter White szerepét egy új, szemetelés elleni reklámban. A társadalmi célú hirdetés címe „Breaking Bad Habits” amely a nagysikerű sorozat címével való szójáték, és célja, hogy az embereket arra ösztönözze, hogy hagyjanak fel a szemeteléssel Új-Mexikó államban (ugyebár itt forgatták a sorozatot is).

A videó újraalkotja a sorozat egyik híres sivatagi jelenetét, de most Cranston White-ot alakítva szemetet gyűjt a földről, és figyelmezteti a nézőket: „Tartsátok távol a szemetet a területemtől”. A Breaking Bad első epizódjára is van utalás, egy khaki színű nadrágot látunk a földön – abban az epizódban White a sivatagban veszíti el a nadrágját, miközben menekülnie kell, írja az NME.

Bryan Cranston returns as Walter White for an anti-littering commercial in New Mexico. pic.twitter.com/IFRw08uChQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 20, 2024

Bár sokan szerették volna, ha a rákos kémiatanárból lett drogbáró, minden idők egyik legnépszerűbb sorozatszereplője rendesen visszatér, a hirdetés csak egy kampány része, Walter White pedig ugyebár meghalt a sorozat utolsó részében. Az ikonikus karakter kétszer is visszatért még rövid időre a „Bad” univerzumban – 2019-ben az El Camino: A Breaking Bad Movie című folytatásban, illetve a Better Call Saul utolsó évadában is feltűnik, mivel a Bob Odenkirk főszereplésével készült előzménysorozat ekkor végre utolérte a Breaking Bad eseményeit.