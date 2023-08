A grúzok testvérének nevezte az oroszokat a Killers énekese, kifütyülték a zenekart Grúziában

Kénytelen volt elnézést kérni a grúz rajongóktól a Killers azt követően, hogy a testvérüknek nevezett egy orosz rajongót. Az incidens a zenekar grúziai koncertjén, Batumiban történt, ahol felhívtak a színpadra egy rajongót a dobok mögé a For Reasons Unknown című számukhoz. Az illető történetesen orosz volt, a konfliktushoz azonban nem is ez, hanem az vezetett, hogy a zenekar énekese, Brandon Flowers kommentálni kezdte az eseményeket:

A kijelentésre vegyesen kapott a tömegből fütyülést és tapsot, ezért a dal végén ismét elővette a témát. „Nem ismeritek fel a testvéreteket? Vagy ő nem a testvéretek? Elválasztanak minket az országhatárok? Nem vagyok a testvéretek attól, mert Amerikából jöttem?” – ragozta tovább.

Part of the audience left concert of @thekillers at the Black Sea Arena in Georgia in protest after amid booing the group’s frontman who invited a Russian drummer to the stage and said everyone are “brothers and sisters” pic.twitter.com/mhtklWIOKf

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) August 15, 2023