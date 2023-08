Eltemették Sinéad O’Connort

Többezres tömeg kísérte utolsó útjára Sinéad O’Connort, akit egykori írországi otthonában, Bray-ben helyeztek örök nyugalomba.

Az énekesnő nyilvános búcsúztatját ugyancsak a Dublintól délre található városban tartották, ahol az énekesnő tizenöt évig élt. A rajongókat arra kérték, hogy a tengerparton gyűljenek össze. Ők a koporsót szállító autó útja mentén álltak sorfalat, virágokkal, versekkel, gyertyákkal érkeztek a helyszínre. Amikor a jármű – mögötte az énekesnő családtagjaival – O’Connor egykori otthona elé értek, tapsvihar hangzott fel. Az épület kerítését üzenetekkel és virágokkal halmozták el.

A menet alatt hangszórókból a Natural Mystic szólt a Bob Marley & The Wailerstől, de a rajongók az énekesnő egyik legismertebb dalát, a Nothing Compares 2 U-t is elénekelték, a város kocsmáiban, kávézóiban szinte kizárólag O’Connor dalai szóltak.

A privát szertartást Umar Al-Qadri ír imám vezette, a temetésen részt vett többek közt Írország elnöke, Michael D. Higgins is. A Guardian szerint a helyszínen vett búcsút az énekesnőtől Bono és Bob Geldof is.

Hangjával – amellyel az akkori fiatalok egész generációját képes volt megmozgatni –, túlvilági rezonanciájával könnyekig tudta hatni a hallgatókat. Ehhez elég csak egyszer meghallgatni a Danny Boy a cappella változatát, vagy a Molly Malone-t eredeti ír hangzásban. Sinéad hangja a reményt és a hazatalálást hordozta magában

– mondta búcsúbeszédében az imám.

Az 56 énes énekesnőt július 26-án találták holtan londoni otthonában, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Bár a szertartásnak már vége, még mindig rengetegen vannak a helyszínen, amelyet a CNN élőben közvetít: