Kész a Közvágóhíd egyik megmaradt épületének felújítása, mögötte már látszik a projekt valódi mérete

Az első óriástársasház szerkezetkésznek tűnik, így most mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy mekkora épületek is kerülnek az ipari örökség nemrég elveszített fontos példájának helyére.

Épp százötven évvel ezelőtt, 1872-ben a főváros élelmiszeripara egy létfontosságú épületegyüttessel bővült: a Julius Hennicke tervei szerint megszületett, tizennégy hektárt elfoglaló Közvágóhíddal, ami száztizenkét évvel későbbi bezárásáig közel változatlan arccal vette ki a részét Budapest húsellátásából.

Az építésekor Európa legfejlettebbjének számító vágóhíd egy része – köztük a víztorony, illetve a főépület – 1994-ben védettséget kapott, sokan tehát okkal remélhették, hogy egy céltudatos magánbefektető érkezése után a terület új erőre kap, és megújul. Ez végül sosem történt meg, a tizennégy hektáros terület pedig egyre zsugorodott: előbb a marhavásártér helyén emelkedtek ki méretes társasházak, majd a Soroksári úthoz egyre közelebb eső, klubokat, raktártereket, illetve zenekari próbatermeket rejtő épületek is megadták magukat a beruházói akaratnak.

2017 őszén az utolsó 4,5 hektár sorsa is eldőlt, hiszen egy, a magyar miniszterelnökkel az elmúlt években kitűnő kapcsolatot kiépítő Erdoğan-közeli üzletember, Adnan Polat és üzlettársai vásárolták meg azt.

A befektető célja egyértelmű volt: a jogszabályok által lehetővé tett bontásokat követően 1232 lakást, 45 ezer négyzetméternyi irodateret, 1921 autót befogadó mélygarázst, kétszáz szállodai szobát, illetve nyolcezer négyzetméternyi üzlethelyiséget akart a megüresedett telekre zsúfolni.

Ehhez persze némi szabályváltoztatásra is szükség volt, amikhez az akkor Dr. Bácskai János által vezetett Ferencváros, a kormánypárti vezetésű főváros, illetve a kormány is asszisztált:

a maximális épületmagasság tizenhatról negyvenöt méterre nőtt, az ingatlan beépíthetősége 50-ről 80 százalékra emelkedett, majd a projekt nemzetgazdasági kiemelést kapott.

A bontáshoz, illetve építéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése így egyszerűvé vált, a korábbinál jóval nagyobb épületekről álmodó befektetői akarat pedig érvényesült, hiszen 2020 őszére a területen csak a víztorony, a főbejárat és szobordíszei, illetve az egykor báltermet is rejtő északi pavilon maradt állva:

A várható pusztításra az Örökségfigyelő már két évvel korábban, az első koncepciótervek megjelenésekor felhívta a figyelmet, egy térképen jelezve az értékesnek tartott, de lebontásra ítélt (pirossal jelölt), illetve megtartani kívánt (zöld) részeket:



A fenti képek összevetésével jól látszik, hogy a zölddel jelölt részek közül végül mit ért el mégis a bontókalapács: a két nagycsarnok a telekbelső felé néző homlokzatait ugyanis lebontották, hogy később, a mélygarázs kialakítása után „műemléki igényességgel” építhessék újjá.

A török oligarchának minderre azért nyílt lehetősége, mert az 1994-ben született helyi védettségi dokumentáció egyszerűen nem létezik, hiszen akkor még nem volt elvárás a minden részletre kiterjedő, hosszú leírás, így nem is lehetett tudni, mit kellene mindenképpen megvédeni – írtuk korábban. A kialakult helyzet megoldására ekkor már nem volt lehetőség, hiszen csak a műemléki védelem, vagy az építési szabályzat szigorítása lett volna képes meggátolni a 2019 augusztusában indult pusztítást.

A londoni gyökerű Chapman Taylor építésziroda korábban általunk is bemutatott koncepcióterve szerint a City Pearl szívét

egy központi, kétszintes közösségi tér, illetve egy sétány adná, amit lakó-, iroda-, illetve üzleti célú ingatlanok mellett egy négycsillagos hotel venne körbe.

Az álom azóta sem változott, hiszen a végleges látványterveken is épp ez a rendezőelv érvényesül:

A 2019 júliusára engedélyig jutó részletes terveket a főkapura rögzített felirat szerint a Bánáti + Hartvig Építésziroda, illetve a Földes és Társai Építész Iroda konzorciuma készítette, a City Pearl mögött álló projektcég, az APD Real Estate honlapján utóbbi helyett azonban a török SN Architects neve olvasható.

A projektcég A Közvágóhíd címére bejegyzett APD-t ma az Amszterdamban székelő HBRE International Investments B.V., az ugyanott született Nerox International B.V., illetve a luxemburgi Nivoma Investment S.A. tartja kézben. Előbbi Polat tulajdona, utóbbiak pedig az Isztambult Izmirrel összekötő, egy Márvány-tengeri óriáshidat is magában foglaló autópályaépítést közösen megvalósító Çarmikli és Özaltin családokhoz kötődnek.

A járókelők számára is jól látható alapozási, illetve építési munkák végül 2021 júliusában indultak el a területen, az első ütem lakóingatlanjainak pedig 2024 tavaszán már készen kell fogadnia a beköltözőket, így most, a munkálatokra szánt idő felénél ideje volt megnézni, mi is történt a Közvágóhíd kis híján pusztasággá válása óta.

Teljes gőzzel

A témában a beruházó által december elején tartott sajtótájékoztatóról hurráoptimista hangnemben beszámoló Magyar Építők arról írt, hogy eredeti állapotában építették újjá a terület egykori fogadóépületét, körbejártuk tehát a Rákóczi híd felhajtója, a Soroksári út, illetve a Vágóhíd utca közé zárt területet.

A Magyar Építők szerint egyelőre a leendő lakónegyed második üteméhez kapcsolódó értékesítési irodának otthont adó, homlokzatait tekintve valóban megszépült épületbe sajnos nem jutottunk be, az azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a belsőben továbbra is folynak a munkák, így a jövőben kereskedelmi funkcióval megtöltendő terek, illetve a közvetlen környezetének újjászületésére még várni kell:

A sűrűn teleparkolt, sárban úszó főbejárat előtt az is egyértelművé vált, hogy a víztorony, a kapuzat, illetve az 1937 óta azon álló bronzszobrok felújítása továbbra is várat magára. A többek közt 341 lakást, 7 irodát, illetve 356 biciklit és 311 autót elnyelő parkolót adó első ütem épületei, valamint az alapozási munkálatok azonban jócskán előrehaladtak, így a beruházás túlzó mérete a laikusok számára is egyértelműen láthatóvá vált.

Az épp most születő Block A, azaz A jelű tömb méretei eddig sokak számára nem lehetett nyilvánvalók, hiszen az egy projektről kiadott látványrajzoknak nem célja a tágabb értelemben vett környezet bemutatása, így a léptékek terén nem igazán adnak fogódzót, vagy olyan irányból mutatják a területet, ahol kevésbé látszanak az éles kontrasztok.

A City Pearl Mester utca felé eső, az egykori marhavásártér helyén emelkedő szomszédjai ugyan hasonló magasságúak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a Közvágóhíd egy, az épített örökséget valóban tisztelő, a műemlék kifejezést nem egy majdnem teljes bontással járó projekt kapcsán emlegető befektető ne követhette volna a 2012-re kulturális központtá vált madridi társa, a száz évvel ezelőtt szintén marhavágóhídként született Matadero által kijelölt utat.

A környék képe az elmúlt években gyökeresen átalakult, hiszen a Soroksári út mentén irodaházak egész sora nőtt ki a földből, Ferencvárost pedig elárasztották a változó mértékű kreativitásról árulkodó iroda- és társasházak, előbb elhalványítva, majd gyökeresen átírva a városnegyedet egy teljes évszázadon át meghatározó arcot – ehhez a trendhez csatlakozott a City Pearl, ami nem csak a budapesti épített örökség, de a város történetének egy fontos szeletét radírozta ki az utcaképből.

Jön a második ütem

Az egykori Közvágóhíd területén nemrégiben a második ütem előkészítése is megkezdődött, aminek 336 lakása, 10 üzlete, 351 kerékpár-, illetve 298 autóparkolója 2025-re készülhet el.

Ennek kapcsán az APD egy egyperces reklámszpotot is készített, ami

a Dunától való sétatávolság, illetve a természetközeli élmények mellett a történelmi helyszínre hívja fel a figyelmet, bár épp a helyszín, amiből alig maradt valami.

A cég a különböző sajtótermékekben vásárolt reklámcikkeiben, illetve saját honlapján hozzáteszi:

Nemzetközi léptékben is ritkaságnak számít, hogy egy ipari műemlékvédelmi régiót ilyen módon, megújítva-megőrizve lássanak el új funkciókkal […] A korabeli gyárias, ipari célokat szolgáló macskakövek, betonutak helyén rekreációs helyek, parkok várják a pihenni vágyókat – miközben a múlt századok hangulata is tetten érhető marad.

Sőt, arra is felhívja a figyelmet, hogy a terület a múlt örökségének tisztelete mellett ad megújult értékeket a mindennapokhoz.

A védettséget ugyan nem élvező, de részben értékes, felújítható, látványos épületek a minél magasabb lakásszám érdekében történő kitörlése nem feltétlenül ezt mutatja, az APD neve mellé egy aprócska piros pontot azonban mégis elhelyezhetünk, hiszen a két nagycsarnok homlokzatát valóban visszaépítik, sőt, a víztorony szárnyépületei is újra megjelennek majd a területen. Ez persze sovány vigasz, de a semminél mégis többet jelent.

Az állam is segít az eladásban

Az építési anyagok, illetve a szakemberek munkájának a közelmúltban való gyors drágulása erre a projektre is nyilvánvaló hatással van, a kormány a munkák kezdete óta azonban két ponton is segítette az otthonok mielőbbi gazdára találását: 2020-ban bejelentették, hogy a barnamezős beruházások során épülő, 150 négyzetméternél kisebb új otthonok áfáját öt százalékra csökkentik, az idei év tavaszán pedig jelentős versenyelőnyhöz juttatták Polat cégét, hiszen a City Pearl-t a Nemzeti Színház, a Müpa, valamint a belváros közelsége ellenére

rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánították, így a vásárlók az öt százalékos áfát is visszakérhetik a kormánytól, súlyos milliókat lefaragva az új otthonuk árából.