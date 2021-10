Felújítják a Ganz-gyár öntödéjének egykori épületét

Jövőre indul a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteménynek otthont adó ipari műemlék megmentése.

Végre megkezdődhet Magyarország egyik kiemelkedő ipari műemlékének, a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének komplex megújítása, hiszen október elsején az épület modernizálásának tervei megkapták a szükséges engedélyeket – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

A Közlekedési Múzeum megbízott főigazgatójaként is dolgozó Vitézy posztjából kiderül, hogy a múzeum által előkészített beruházásra 2022 elején írhatják ki a kivitelezési tendert, a kézzelfogható munkálatok pedig a jövő évben már jó eséllyel megindulhatnak.

Az első Ganz-gyár egyetlen túlélő darabjaként is ismert épület 1858-1859-ben, az alapító Ganz Ábrahám megrendelésére épült, majd több mint száz éven át, 1964-ig adott otthont a vasúti kerekek gyártásában is fontos szerepet játszó kéregöntödének, öt évvel később pedig Közép-Európa első öntészeti múzeumaként, egy Pfannl Egon tervei szerint született modern szárnnyal kiegészülve nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt.

A 2022-ben kezdődő munkák során nem csak a Buda első ipari műemlékének számító csarnok közel százhatvan éves fa rácsostartó tetőszerkezete, illetve a falak közti tárlat anyaga újul majd meg,

de új konferencia- és rendezvénytér, illetve egy teljesen újragondolt kert is születik.

A tetőszerkezet gyengesége miatt a múzeumot 2019-ben be kellett zárni, a következő év végén pedig ideiglenesen sikerült stabilizálni a tetőt is, így a kormány által nyújtott forrásból az elmúlt hónapokban lassan összeállt a terv, amit a korábban a Millenáris épületein is dolgozó CÉH Zrt. jegyez.

