Tiborcz köréhez került egy rakat napelemcég Polatéktól

A török üzletember és a fia egy időben sok fantáziát láttak a profittermelő napelemparkokban, majd egyszer csak kiszálltak.

Egy fővárosi, Pasaréti úti irodaház körül nézelődött a Partizán videócsatorna Oligarchia sorozatának stábja, amikor egy érdekes napelembizniszre bukkantak. A több kisebb cégbe kiszervezett napelemprojektek a török Polat-család érdekeltségébe tartoztak. Ők azonban eladták e cégek zömét, amik Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének ismeretségi körébe kerültek. Sok projektnél mellesleg egy kapavágás se történt még.

2020 elején még a Válasz Online írt róla, hogy Tiborcz ismerősei lecsaptak a napelembizniszre. Ezzel párhuzamosan Adnan Polat török üzletember is megjelent a napelemek körül, ő Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is jóban van (fia, Kerim Polat pedig a kormányfő lányával, Orbán Ráhellel van jó viszonyban).

Polaték sorra hozták tehát létre a napelemparkok építésére a projektcégeket. Szolnoktól északra már épül egy napelemparkjuk. Az erre létrehozott céget Adnan Polat megtartotta, de a többi kilenc vonatkozó vállalkozástól tavaly megvált. Ilyen volt a Naboo SolarPark Kft., ami 2021-ben a Rahimkulov-testvérekhez került Polatéktól (ők egy Oroszországból Magyarországra költözött oligarcha fiai, a leggazdagabb magyarok közt emlegetik őket). A cég Kiskunhalas mellett akart napelemparkot 99,05 hektáron, de nem történt semmi érdemi munka a mai napig.

A többi napelemes cég három magántőkealaphoz került, amik tulajdonosait védik a jogszabályok, nem nagyon lehet tudni, kicsodák. Vannak azonban lehetőségek a feltárásra. Ritter Antal neve a kulcs a Partizán szerint, hisz több érintett társaságnak ő az ügyvezetője. Sájer Gábor, a közvilágítási botrányból ismert Elios Zrt. egykori vezetője szintén átnyargalt a napelemparkokra, több érdekeltségét ráadásul Ritter vezeti. Kapcsolat még a nevek közt, hogy a napelemes cégek jelentős hányada a fent említett Pasaréti úti irodaházban működik. Az egyik tulajdonos magántőkealapot pedig az Equilor Alapkezelő Zrt. kezeli, amit Tiborcz barátja, Szécsényi Bálint vezet.

A Partizán megkereste Tiborcz cégét, a BDPST Group Zrt.-t is, ami szerint a BDPST semmilyen kapcsolatban nincs az említett vállalatokkal, csak a székhely azonos, ez alapján pedig „bármilyen gazdasági reláció felállítása merő találgatás”.

Mindenesetre Túrkevén és Gersekaráton is épülne napelempark, bár még nem történt ezeken sok érdemi munka (pedig előbbi projekt 2017-ben indult). Mezőcsátra is volt tervezve egy napelempark, épp egy gyümölcsös helyére (mint írtuk, az ilyesminek nem mindenki örül). A termést egy relatíve frissen átadott itteni feldolgozóüzem kezelte volna, ezért is volt furcsa ez a projekt. De ebből a napelemparkból sem valósult meg még semmi, pedig 2019 óta ment ez a projekt.

Mindenesetre a napelemparkok profitot termelő vállalkozások, főleg ha még az állam is támogatja őket. Normál esetben 8-10 év alatt térül meg egy több milliárd forintba kerülő naperőmű felhúzása. Jelenleg kevés vonatkozó állami pályázat és támogatás van, de a fenti körhöz kapcsolódó pár cég 2018-ban már elnyert egy kedvezményes hitelt. Ezekből Keszűn és Siklóson telepítettek napelemparkokat, ezek 2019-re fel is épültek.