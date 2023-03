Pezsgőszőnyeg-impressziók

Még mindig ruhákról kérdeznek a pezsgőszín szőnyegen, eddig megtudtuk például, hogy ma éjjel fenntartható gyémántok ragyognak a hírességeken. De azt is bejelentették a szőnyeges riportok között, hogy a díjátadó melyik bennszülött törzsek földjén történik – egyre elterjedtebb szokás Észak-Amerika-szerte megemlíteni ezt. De az akadálymentesség is felvillant: Stephanie Hsu, a Minden, mindenhol, mindenkor mellékszereplő-jelöltje jeltolmáccsal együtt érkezett és ad interjút a YouTube-sztár Lilly Singh-nek. Mi több, mintha több jeltolmácsot is megbíztak volna, de nem minden esetben mutatja őket a kamera. Apropó Youtube-sztár: nagyon Z-generációs a gála, feltűnt például TikTok-sztár Popcorn Guy is.

(Mátrai Mirella)