A zenekar fénykorát idézi a Depeche Mode új dala

Ha minden a terv szerint halad, március 24-én megjelenik a Depeche Mode tizenötödik stúdióalbuma, a Memento Mori, melyhez most meg is érkezett az első dal és videoklip, a Ghosts Again. A videót szokás szerint a legendás Anton Corbijn rendezte, erősen merítve A hetedik pecsét című filmből. Az Andrew Fletcher halála után kéttagúra csökkent zenekar tetősakkozik, temetőben kúszik-kuporog a földön, miközben a dalszöveg, a zenekar ígéretéhez híven a halandóságról beszél, a hangzás pedig a Depeche Mode fénykorának legerősebb klasszikusait idézi. A zenekar a lemezt komoly turnéval ünnepli, Budapesten július 28-án játszanak majd. Tavaly ősszel a frontember Dave Gahannal interjúnk is készült, itt olvasható. Továbbá íme, a Ghosts Again videoklipje.