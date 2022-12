Itt az atombomba egyik atyjáról szóló Oppenheimer előzetese

A film 2023 júliusában érkezik majd a mozikba.

Az atombomba mögött álló tudósokat vezető elméleti fizikus, J. Robert Oppenheimer szemén át mutatja be a világ legerősebb fegyverének kifejlesztéséhez vezető utat új filmjében Christopher Nolan.

A 2023. július 21-én a mozikba érkező Oppenheimernek most megérkezett az előzetese, amiben közel két percen át a címszereplő Cillian Murphy hangját halljuk, illetve az első atomkísérletek egyike felé vezető utat követjük végig.

A mozivásznon Murphy mellett Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman és Casey Affleck is feltűnik majd, a sztori alapját pedig Kai Bird és Martin J. Sherwin American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer című könyve adja.