Majkával és Pápai Jocival jön a Zsákbamacska

Megújult formában tér vissza a TV2 műsorán 2023-ban a Zsákbamacska című vetélkedő, a két házigazda Majka és Pápai Joci lesz. Az eredetileg amerikai formátumból készült, egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska, amely jelenleg is nagy sikerrel fut Németországban, Görögországban, Franciaországban és Törökországban is, hamarosan új köntösben tér vissza.

A Szerencsekerék sikere mutatja, hogy a régi kedvenceket érdemes 2022-23-ban is újragondolni, és nagyon örülünk, hogy sikerült egy ilyen legendás vetélkedő jogait megszerezni

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója. Pápai Joci a Zsákbamacskában debütál majd társműsorvezetőként.

A műsor eredeti címe, „Let’s make a deal”, magyarul annyit jelent: kössünk üzletet. A játékszabályok is a szlogen jegyében zajlanak, azaz a műsorvezetők állandóan alkukat kötnek a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik. A hazai verzió egyik különlegessége az lesz, hogy a játékosok jelmezben érkeznek, ami nem kevés derültséget okozhat majd a stúdióban.