Micimackó és Malacka visszavedlik vadállattá, és mészárolni kezd egy új horrorfilmben

A kis költségvetésű Winnie the Pooh: Blood and Honey képei lázban tartják az internetet.

A Micimackó szerzői védjegyoltalma idén járt le, így A. A. Milne klasszikusa szabadon felhasználhatóvá vált. Ennek nyomán várható volt, hogy az eddigieknél vadabb Micimackó-feldolgozásokat is láthatunk majd, a sort Ryan Reynolds nyitotta meg egy poénos videóval, amiben igazából saját kapzsiságából csinált viccet. Hamarosan azonban érkezik egy egész estés horrorfilm is a százholdas pagony lakóival. A Winnie the Pooh: Blood and Honey főgonoszai a címben is megidézett Micimackó és Malacka lesz, akik gyorsan visszavedlenek vadállattá, miután az egyetemre beiratkozó Róbert Gida magukra hagyja őket. Enniük sincs mit, így préda után néznek és véres ámokfutásba kezdenek.

A filmből közzé tettek pár képet, ami lázba is hozta az internet népét. Az egyiken például fenyegetően dereng fel a vérszomjas Micimackó-Malacka páros egy gyanútlan, jakuzziban fürdőző nő háta mögött. Az filmet mindössze tíz nap alatt forgatták Angliában az Ashdown-erdőben, amely a százholdas pagony ihletforrása volt. Az egyik alkotó, Rhys Waterfield a Varietynek ugyan nem árulta el, mekkora összegből forgott a slasher, de azt ő is jelezte, hogy a nézők ne Hollywood-léptékű produkcióra számítsanak. Ez alapján és persze az első képek alapján is sejthető, hogy meglehetősen kis költségvetéssel dolgoztak, így könyebben realizálhatnak szép nyereséget is, ha sikerül a hirtelen jött érdeklődést fenntartani a bemutatóig.