Több mint háromórás lesz az Avatar 2

Decemberben jön a régóta húzódó folytatás, és James Cameron most sem aprózza el.

Több mint egy évtizeddel az első rész után, és sok-sok halasztást követően idén decemberben tényleg moziba kerül az Avatar folytatása, az Avatar: A víz útja. Az előzetest már májusban láthattuk, most pedig az is kiderült, hogy nem lesz egy rövidke darab. A Hollywood Reporter bennfentes forrásai szerint legalábbis 3 óra 10 perc lesz a játékidő, ami több mint egy évtizedes munka után végülis nem olyan meglepő, különösen egy megalomán franchise esetében. Igaz az első részt még csaknem félórával rövidebben sikerült megoldani, az mindössze két óra 41 perc volt. James Cameron döntéseibe aligha van bárkinek beleszólása, hiszen nála nagyobb tekintélyű blockbuster-gyáros talán nincs is Hollywoodban. Ezt mutatja, hogy az Avatar a mai napig első maradt a jövedelmezőségi toplistán.

Az persze kérdés, hogy 2022-ben, az időközben megváltozott popkulturális viszonyok között is tud-e akkorát robbantani, mint annak idején. Ezt a kérdést ebben a cikkünkben boncolkgattuk korábban: