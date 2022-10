Jude Law és Jason Bateman közösen készít sorozatot a Netflixnek

Black Rabbit lesz a címe.

Négy évad után, idén tavasszal zárult le az Ozark, amelyben Jason Bateman alakította a főhőst, egy bűnszervezetekkel összedolgozó pénzügyi tanácsadót. Az Ozark a Netflix legsikeresebb sorozatai között van, így nem meglepő, hogy a streaming cég tárt karokkal várja vissza Batemant egy újabb projekttel. A Variety szerint meg is van, hogy mi lesz az: Jude Law-val közösen dolgoznak egy minisorozaton, amelynek a sztorijáról még nem árultak el részleteket, de a címe a kissé vészjosló Black Rabbit lesz. Mindketten szerepelnek majd a Kate Susman, valamint a Richard király és a Creed III forgatókönyvét is jegyző Zach Baylin által írt sorozatban, de executive producerként is közreműködnek a munkában.

A Black Rabbit mellett Batemannek egyéb projektjei is futnak, amelyekről még nem dőlt el, hogy zöldlámpát kapnak-e: a Netflix és a Peacock számára is fejleszt egy-egy sorozatot, előbbinek Florida Man, utóbbinak pedig Based on a True Story lenne a címe.