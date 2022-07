Egy poszt miatt letartóztatták az Arany Medve-díjas iráni rendezőt

Őrizetbe vették Mohammad Rasoulof iráni rendezőt és kollégáját, Mostafa Al-Ahmadot, miután arra szólították fel az iráni biztonsági erőket, hogy tegyék le a fegyvert – írja a Guardian.

A helyi hírügynökség, az IRNA arról adott hírt, hogy az iráni hatóságok pénteken két filmrendezőt tartóztattak le, amiért azok a közösségi oldalaikon bíráló hangnemben írtak az iráni állami vezetésről. Egyúttal azzal is meggyanúsították őket, hogy az országon kívüli ellenzéki erőkkel tartják titokban a kapcsolatot azzal a céllal, hogy aláássák a nemzetbiztonságot, és összeesküvésre készülnek.

Rasoulofot és Al-Ahmadot azt követően vették őrizetbe, hogy közösségi oldalaikra egyértelmű állásfoglalást posztoltak a hazájukban dúló erőszak ellen, amelyben használták a #put_your_gun_down hashtaget is.

Az iráni rendezők közleményben ítélték el pályatársaik bebörtönzését, több mint hetven szakmabeli írta alá eddig azt a petíciót, amelyben szabadon engedésüket követelik.

Rasoulofnak nem ez az első börtönbüntetése: 2011-ben egy másik társával hat év börtönre ítélték, miután engedély nélkül forgattak Iránban. Amikor 2017-ben az A Man of Integrity című filmjével megnyerte Cannes-ban az Un Certain Regard szekciót, Iránban elvették az útlevelét, majd kiutazási tilalmat vetettek ki rá. 2020-ban a There Is No Evil című filmjével a Berlinálé fődíját nyerte el, ám a tilalom miatt nem vehette át személyesen a díjat. Az elismerést az iráni hatóságok börtönbüntetéssel „jutalmazták”, ahonnan 2021-ben szabadult.