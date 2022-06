Jeff Goldblum: A tudományhoz nagy bölcsesség is kell, mert az emberiség könnyen elpusztíthatja önmagát

Jeff Goldblumot az első Jurassic Parkban való alakítása – és azon belül is egy mémmé vált póza – tette világhírűvé (sőt, szexszimbólummá). Most ismét reflektorfénybe került, hiszen Dr. Ian Malcolm szerepében visszatért a Jurassic Parkba. Azt viszont kevesen tudják a színészről, hogy a leghíresebb karakterétől, a káoszelméletre specializálódott, zseni matematikustól nem is áll annyira messze a személyisége, hiszen maga is élénken érdeklődik a tudományok iránt. A szerepéhez való intellektuális és analizáló hozzáállása az interjúnk során sem maradt rejtve, amikor Los Angelesben beszélgettünk vele, az NBC Universal Stúdióban.

Hogyan készült annak idején és most Dr. Ian Malcolm szerepére? Volt olyan példaképe, akiről a filmbéli karakterét mintázta? Bizonyára tudja, hogy az eredeti könyvet Michael Crichton írta, így annak idején ott kezdtem a kutakodást. A regénynek olyan gazdag a textúrája, hogy széles skála állt a rendelkezésemre, kiválasszam a szereplő legfontosabb karakterjegyeit, tulajdonságait és felépítsem belőle Dr. Ian Malcolm figuráját a filmben. A regény és a szövegkönyv szerint a karakterem egy kreátor, egy „teremtő”, aki mestere a saját kutatási területének. Ha körülnézünk a környezetünkben, találunk kreátorokat, akik létrehoznak valamit a világban. Az előző Jurassic Park előtt olvastam is róluk egy könyvet vagy inkább kettőt, majd kapcsolatba léptem a szerzőkkel és olyan emberekkel is, akik gyakorolják ezt a hivatást. Szerettem volna, ha a szerep megformálása előtt jobban bele tudom magam élni az ő életvitelükbe és hivatásukba, és Steven Spielberg is rengeteget segített az első rész forgatásakor. Az első, 1993-as Jurassic Park ma már filmtörténeti mérföldkő. Hogyan emlékszik vissza, milyen volt együtt dolgozni Spielberggel? Steven Spielberget nem kell bemutatni, ő egy géniusz. A személyes élményem vele az, hogy a színészvezetése során rengeteg segítséget kaptam tőle, hogy sikeresen tudjam felépíteni a karakteremet. Spielberg egyszerűen képes volt arra, hogy életre keltse Ian Malcolm karakterét általam. Ezek szerint olyan alkotónak kell őt elképzelnünk, aki leül a szereplőkkel a backstage-ben és átbeszéli részletesen a szerepet velük? Az az igazság, hogy nem. Nem ilyen rendező. Elragadóan kedves a személyisége, mindig mindenkinek ráér, ha valakinek kérdése van, vagy szeretne megbeszélni vele valamit. A backstage-ben kedélyesen anekdotázgat és a show-biznisz sztorijaival szórakoztatja a stábot. Jó érzés a stábjába tartozni, mert ténylegesen a csapat része vagy. Végig úgy érzed színészként, hogy nincs alá-fölé rendeltség, ez egy közös munka, amit együtt hoztok létre, és szép folyamatosan minden kialakul a végére. A mi közös munkánk során nem volt jellemző egyáltalán, hogy leültünk volna valahol, és elkezdtük volna analizálni együtt a karaktert. Legalábbis nem sokszor és nem voltak mélyen szántó, teoretikus elmélkedések, nem tartottunk komoly, tudományos elemzéseket a szerepről. Spielberget sokkal inkább egy intuitív, játékos, energikus, az ösztöneire hallgató rendezőnek ismertem meg. A legújabb filmben elhangzik egy mondat Dr. Iam Malcolm szájából: „Át kell alakítanunk az emberi tudatot.” Súlyos szavak ezek a mai világban, és meggyőzően hitelesnek tűnt, ahogyan Ian Malcolmként Jeff Goldblum megfogalmazta a filmvásznon. Valóban hitt is ezekben a szavakban? Igen, hittem benne. Emlékszem, hogy rengeteget dolgoztunk ezen a jeleneten. Amikor elkezdtük próbálni Derek Connollyval és Emily Carmichaellel (ők dolgozták ki ezt a részt), Derek tartott nekem egy komoly kiselőadást, hogyan kellene értelmezni ezt a jelenetet. Aztán folyamatosan dolgoztunk rajta. Azt hiszem, hogy ennek a közös fejtörésnek lett az eredménye ez a mondat, ebben fogalmaztuk meg a lényeget, azt az elvet, amit Ian Malcolm képvisel. Úgy emlékszem, hogy a karakterem a tudományos erőforrásokról és eszközökről, mint tudományos teljesítményről beszél ebben a kontextusban. Kutatóként ezeket az eredményeket kötelességünk bölcsen felhasználni az emberiség érdekében, hiszen az emberiség könnyen elpusztíthatja vagy például genetikailag módosíthatja önmagát. Azt hiszem, a kutatók felelőssége, hogy magukba nézve megtalálják azt az angyali erőt, amely morálisan a helyes irányba vezeti őket: hogy a technikát és a tudományt az emberiség fejlődésének javára, ne pedig a kárára fordítsák. Ha nem a színészi pályát választotta volna, hanem a kutatóit, akkor melyek lennének azok a legfontosabb tulajdonságok, amelyekkel kutatóként rendelkeznie kellene? Nem vagyok kutató, de valóban foglalkoztatnak a tudományos dolgok. Benne voltam Carl Sagan (amerikai csillagász, planetológus, asztrobiológus és békeaktivista – a szerk.) Kozmosz című ismeretterjesztő műsorában is egyszer, amelyet később Neil deGrass Tyson folytatott, akire szintén nagyon felnézek. Carl Sagannal – akinek a legutolsó könyve a Korok és démonok – volt egy lenyűgöző, emlékezetes beszélgetésem is. Legalábbis számomra az volt, nem tudom, hogy számára mennyire. Ezeket a fantasztikus embereket megismerve úgy gondolom, hogy az alázat az egyik legfontosabb tulajdonság, amellyel egy kutatónak rendelkeznie kell. Az alázatnak mindig ott kell lennie a kísérletezések, a felfedezések és a különböző megközelítések mellett. Vannak tények, amelyeket a tudományban megállapítunk a bizonyítékok alapján, aztán több tesztet is elvégzünk, hogy ne legyen tévedés, de mindig felkészültnek kell lennünk arra, hogy a feltételezésünk hibás. Ez az alázat az, amely a kutatók személyiségéből elengedhetetlen szerintem. Összefoglalva: alázat, kíváncsiság, energia, intelligencia és végül, de nem utolsósorban, a morális és etikai bölcsesség. Egy stábtagtól úgy hallottam, hogy önnek van egy különleges képessége, fotografikus memóriával rendelkezik, és képes memorizálni az egész stáblistát, hozzákapcsolva az arcokat – beleértve azokat is, akikkel még soha nem találkozott. Igaz ez? Nem. Ez nem igaz. Ez csak egy legenda rólam, semmilyen különleges képességgel nem rendelkezem. De valóban próbálom megjegyezni a teljes stáblistát. Megkapom a „call sheetet”, és minden reggel memorizálom a neveket, valamint a hozzájuk tartozó arcokat a fényképek alapján. De ez nem egy képesség, hanem tanulás! Így aztán, amikor odajönnek hozzám a forgatáson dolgozó emberek, általában tudom a teljes nevüket, és ez hatalmas csodálkozásokat okoz – innen ered a legenda. A Jurassic Park: Világuralom június 9-től látható a magyar mozikban.