Hans Zimmer egy szál fürdőköpenyben pózolt díjával

Tizenegy Oscar-jelölés után második díját vehette át Hans Zimmer a Dűnéért, a zeneszerző azonban olyannyira nem aggódta túl a díjátadót, hogy el sem ment rá, sőt, a világ másik felén, Amszterdamban aludt éppen, ahol európai turnéja miatt tartózkodik. A Twitterre feltöltött képek szerint lánya rázta fel, hogy Oscart kapott, Zimmer pedig meg is találta a megfelelő tárolóhelyet a szobornak a köntöse zsebében.

It’s 2am in Amsterdam, and my daughter Zoë woke me up to go to the hotel bar. Wow!! #Oscars pic.twitter.com/VlwnrElkaL

— Hans Zimmer (@HansZimmer) March 28, 2022